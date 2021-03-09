Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüsten 200 adet Extacy Uyuşturucu/Uyarıcı Hap ve toplamda 834 adet değişik marka ve miktarlarda sahte/kaçak içki ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; Nusrettin Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde bulunan şüpheli 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin kullanımında bulunan araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 200 adet Extacy Uyuşturucu/Uyarıcı Hap ve toplamda 834 adet değişik marka ve miktarlarda sahte/kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçlarından işlem yapılarak mevcutlu olarak sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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