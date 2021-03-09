Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüsten 200 adet Extacy Uyuşturucu/Uyarıcı Hap ve toplamda 834 adet değişik marka ve miktarlarda sahte/kaçak içki ele geçirildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; Nusrettin Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde bulunan şüpheli 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin kullanımında bulunan araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 200 adet Extacy Uyuşturucu/Uyarıcı Hap ve toplamda 834 adet değişik marka ve miktarlarda sahte/kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçlarından işlem yapılarak mevcutlu olarak sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.