Matematik her yerde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Matematik her yerde

İHA

Matematik her yerde

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ve kişisel gelişim için eşsiz fırsat sunan Açık Ders uygulamasında “Her Yer Matematik” konusu konuşuldu.
Online olarak gerçekleştirilen programda Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nejla Özmen bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. 14 Mart’ın Dünya Matematik Günü olarak kutlandığını belirterek sözlerine başlayan Özmen, bu yılın temasının “Daha İyi Bir Dünya İçin Matematik” olarak belirlendiğini ifade etti. Matematiğin kelime anlamı ve kökeni ile sunumuna başlayan Özmen, İlk Matematik Belgeleri, Atatürk ve Matematik, Ünlü Matematikçiler, Ünlü Kadın Matematikçiler, Pi Sayısı ve Büyük Sayıların Okunuşu başlıkları altında önemli bilgiler aktardı.
Matematiğin bir kalkınma aracı olduğunu dile getiren Özmen, Matematik ile yapay zeka, dijital oyunlar, elektrikli sistemler, doğa ve hava durumu gibi birçok alanın daha iyi anlaşılacağını sözlerine ekledi. Doğadaki Matematik etkisi ile sunumunu noktalayan Dr. Öğretim Üyesi Nejla Özmen, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak sözlerini sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ve kaçak ...
18 yılda Düzce’ye 37 tesis yapıldı
YEREL HABERLER 18 yılda Düzce’ye 37 tesis yapıldı
DÜ Uluslararası yükseköğretim zirvesinde tanıtıldı
YEREL HABERLER DÜ Uluslararası yükseköğretim zirvesinde tanıtıldı
Düzce’de 3 bin 886 daireye yapı ruhsatı verildi
YEREL HABERLER Düzce’de 3 bin 886 daireye yapı ruhsatı verildi
Halde çıkan yangında 1 ton soğan zarar gördü
YEREL HABERLER Halde çıkan yangında 1 ton soğan zarar gördü
Kısıtlamayı ihlal eden 3 kişi bekçilerle tartışıp ortalığı birbirine kattı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden 3 kişi bekçilerle tartışıp ...
Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti
Düzce Özel Uğur Okullarından örnek 8 Mart kutlaması
YEREL HABERLER Düzce Özel Uğur Okullarından örnek 8 Mart kutlaması
Highway Alışveriş Merkezi kadın misafirlerini unutmadı
YEREL HABERLER Highway Alışveriş Merkezi kadın misafirlerini ...
Dünya kadınlarının yardımına koşan Kızılay, kadınlar gününü unutmadı
YEREL HABERLER Dünya kadınlarının yardımına koşan Kızılay, kadınlar ...
Vali Atay ile eşinden huzuru sağlayan kadınlara sürpriz
YEREL HABERLER Vali Atay ile eşinden huzuru sağlayan kadınlara ...
Üniversitesi mensupları bu günü çok seviyor
YEREL HABERLER Üniversitesi mensupları bu günü çok seviyor
Şehir mezarlığı yenileniyor
YEREL HABERLER Şehir mezarlığı yenileniyor
Düzce Valisi Atay: "Kentin rengini bir an önce değiştirmeliyiz" Turuncu şehirler arasında yer alan Düzce’de vaka sayıları stabil ilerliyor
YEREL HABERLER Düzce Valisi Atay: "Kentin rengini bir an önce ...
Başkan Özlü’den kadınlara müjde Düzce’de Dağ Çileği Köyü kurulacak
YEREL HABERLER Başkan Özlü’den kadınlara müjde Düzce’de Dağ Çileği ...
Akçakoca’da ulaşım araçları denetlendi
YEREL HABERLER Akçakoca’da ulaşım araçları denetlendi
Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi
YEREL HABERLER Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata ...
Düzce'de turizm alanlarının tabelaları konulmaya başlandı
YEREL HABERLER Düzce'de turizm alanlarının tabelaları konulmaya ...
Öğrencilere yazmayı sevdirecek proje
YEREL HABERLER Öğrencilere yazmayı sevdirecek proje
Traktörler tek tek durduruldu
YEREL HABERLER Traktörler tek tek durduruldu
2021 orman yollarına önem verilecek
YEREL HABERLER 2021 orman yollarına önem verilecek
Enerji üretiminde dışa bağımlılık azalmalı
YEREL HABERLER Enerji üretiminde dışa bağımlılık azalmalı
Gölyaka’da üretim standardizasyon kontrolü yapıldı
YEREL HABERLER Gölyaka’da üretim standardizasyon kontrolü yapıldı
Rektör Çakar, oyuncu Akkoyun ile söyleşide bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çakar, oyuncu Akkoyun ile söyleşide bir araya ...