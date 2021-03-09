Düzce'de dereye düşen otomobildeki anne-kız yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konuralp Mahallesi Tepecik mevkiinde meydana geldi. Hacer Ayan yönetimindeki 67 ABK 429 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye düştü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dere yatağında dik vaziyette duran otomobilden yaralı olarak çıkarılan Hacer Ayan ve annesi Döndü Ayan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tugay BEKTAŞ

2021-03-09 16:56:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.