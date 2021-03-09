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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOBİ’ler finansal yönetimde bulut teknolojisine güveniyor

İHA

KOBİ’ler finansal yönetimde bulut teknolojisine güveniyor

– Yerli yazılım firması Bilsoft, bulut teknolojisi ile de verilerini güvence altına alarak müşteri memnuniyetini bulutlar ötesine taşıyor.
Büyük ve küçük birçok firma bulut teknolojisi alanında hizmet veriyor. Özellikle küresel şirketler global arenada ciddi yatırımlar yapıyor. Türkiye piyasasında ise birçok web tabanlı muhasebe programı olmasına rağmen, bu programların birkaçı bulut bilişim araçlarını kullanıyor. Türkiye’nin hızla ilerleyen yazılım firması Bilsoft bu alanda öncü olarak 2005 yılından beri 95 bin üzerindeki müşterisine ücretsiz ön muhasebe programı hizmeti verirken bulut teknolojisi ile de verilerini güvence altına alarak müşteri memnuniyetini bulutlar ötesine taşıyor.
Bulut bilişim yöntemlerinin birçok avantajının olduğunu belirten Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Öztürk, “Bulut teknolojisinin, verilerin hizmet sağlayıcı firmaların sunucularında işlenmesi ve depolanması dolayısıyla, bilgisayar ve benzeri belirli cihazlara bağımlılığı ortadan kaldırdığını ve bu nedenle bilgisayar çalınması, çökmesi vb. olası durumlarda KOBİ’lerin finansal verilerinin kaybolma riskini ortadan kaldırıyor. Bu nedenle bulut teknolojisinin veri güvenliğini yüzde yüz garanti altına almaktadır. Bulut teknolojisine geçmeyen işletmelerin, yazılım lisanslama ve bakım maliyetleri, sunucu ve benzeri donanım maliyetleri, veritabanı ve sistem yönetimi maliyetleri gibi giderlere katlanmak zorunda oluyorlar. Fakat, bulut teknolojisinin bu giderleri asgari düzeye indiriyor. Bu teknoloji sayesinde veri kullanım miktarını veya kullanıcı sayısını ihtiyaçlar doğrultusunda arttırabilmek veya azaltılabilmektedir. Bilsoft olarak, sektördeki bu değişimin farkındayız. Bu doğrultuda, bugüne kadar elde ettiğimiz yetenek ve tecrübeleri bugünün trendleri ile birleştirerek, kullanıcılarına yenilikçi çözümler sunma vizyonuyla faaliyetlerine devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz ticari yazılım programlarının bulut teknolojisine dayalı olarak internetin olduğu her yerden cep telefonu, tablet ve bilgisayar üzerinden erişilebilir ve kullanılabilir olmasına büyük önem veriyoruz” dedi.
Bulut teknolojisine dayalı Bilsoft Ticari yazılım programları, cari takip işlemlerinin yanı sıra, efatura, hızlı satış, personel takibi, stok takibi ve üretim takibi işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

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