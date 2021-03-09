Kazı sırasında yurda doğal gaz sızdı, öğrenciler tahliye edildi



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, kız öğrenci yurdunda tıkanan rögar hattının açılması için yapılan kazı çalışması sırasında doğal gaz boruları zarar gördü. Yurda yayılan gaz kokusu nedeniyle öğrenciler tahliye edildi.

Olay, öğleden sonra Konuralp Mahallesi´nde bulunan Raziye Begüm Kız Öğrenci Yurdu´nda meydana geldi. Yurdun ana gider borusunda meydana gelen tıkanıklık nedeniyle yurt binasının rögar hattında kazı çalışması yapılmaya başlandı. Bu sırada iş makinesi binaya doğal gaz sağlayan borulara zarar verdi. Binaya yayılan gaz kokusu nedeniyle yurda gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı yurdun tahliye edilmesini istedi. Kız öğrenciler tahliye edilirken, bölgeye gelen ekipler doğal gaz borusunun tamiri için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İsa Yazıcı, "Raziye Begüm Sultan Kız Yurdu pandemi sürecinde nöbetçi olarak kullandığımız aktif bir yurt. Yurtta ana giderle ilgili bir tıkanıklık söz konusuydu. Kazı yapılırken doğal gaz hattına bir delik oluştu ve bununla alakalı öğrencileri tahliye ettik. Herhangi bir can kaybı ya da yaralımız yok. Doğal gaz, itfaiye ve yetkili kişiler geldi" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-03-09 18:27:32



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