Motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden kaçtı Kaçan sürücü kazadan 2 saat sonra polise teslim oldu Yaralının ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirdi

– Düzce’de bir otomobil motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçtı. Kazada sürücü yaralanırken, kaçan sürücü olaydan 2 saat sonra polise teslim oldu.

Kaza, Düzce Yeni Otogar Bağlantı yolu Darıcı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otogar istikametine seyir halinde olan S.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Toyota marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Fatih Y. idaresindeki 34 CEP 100 plakalı Bajaj marka motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Motosiklet sürücüsünü yerde gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Fatih Y.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayı haber alan Fatih Y.’nin ailesi olay yerine gelerek sinir krizleri geçirirken, bölgede bulunanlar aileyi sakinleştirdi.

Kazadan 2 saat sonra ise otomobil sürücüsü S.D. Şehit Polis Osman Çatana Karakolu’na giderek teslim oldu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.