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Refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı: 2’si ağır 4 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı: 2’si ağır 4 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

– Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çıktı. Elektrik direğine çarparak taklalar atan araçta 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı bölgede bulunan fabrikasının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, DüzceZonguldak D655 Karayolu Beçi ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçakoca’daki düğünden Düzce’deki evlerine dönüşe geçen Y.S. idaresindeki 81 ABA 785 plakalı Ford marka otomobil, Beçi ışıklı kavşaklara yaklaştığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı. Ardından refüjde bulunan elektrik direklerine çarpan otomobil taklalar atarak bariyerlerin üzerine çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerinde sıkışan iki yaralıyı yapılan çalışma sonrasında araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeni ile uzun süre trafik tek şeritten sağlandı.
Ayrıca bölgede bulunan fabrikanın güvenlik kamerasına ise kaza anı saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin önce refüje ardından da elektrik direklerine çarparak taklalar atması görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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