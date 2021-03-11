Hafızlık bölge birincisi Düzce’den

– Diyanet işleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Kur’an kursları arasında hafızlık ve Kur’anı Kerim’i güzel okuma yarışmasında Düzce’den Eslem Ersoy bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Diyanet işleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen Kur’an Kursları arasında hafızlık ve Kur’anı Kerim’i güzel okuma yarışması bu sene korona virüs nedeni ile online olarak düzenlendi. Düzce’yi 15 Temmuz Kız Kur’an Kursu öğrencisi Eslem Ersoy temsil etti. Yapılan yarışmada Eslem Ersoy, rakiplerini geride bırakarak bölge birincisi oldu. Ersoy aldığı birincilik sonrasında hem bölgeyi hem Düzce’yi temsil etmek üzere Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.