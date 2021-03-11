Terzioğlu "Şiddetti normalleştirmeyin"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terzioğlu "Şiddetti normalleştirmeyin"

İHA

Terzioğlu "Şiddetti normalleştirmeyin"

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (DÜKAM) düzenlediği “Flört Şiddeti” başlıklı söyleşide, şiddetin bir başka boyutu incelendi. Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, şiddetin normalleştirilmemesi gerektiğinin söyledi.
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hacer Gülen Savaş’ın moderatörlük yaptığı söyleşide; Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Terzioğlu bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.
Şiddetin her türlüsünün insanlık dışı olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Prof. Terzioğlu, şiddetin normalleştirilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Şiddetin normalleştiği ailelerdeki çocukların da bu tür davranışlar karşısında sesiz kaldıklarını ifade etti. Ayrıca gelenekler nedeniyle kadınlarla özdeşleştirilen bazı işlerin de erkeklerin en doğal hakkıymış gibi kadınlardan istenmesinin yanlış olduğunun altını çizdi.
Flört şiddetini, diğer şiddet türlerinden ayıran iki temel faktör olduğunu söyleyen Prof. Dr. Terzioğlu, “Flört şiddetinde akran baskısı çok fazla oluyor. Başkalarının önünde şiddet daha fazla uygulanıyor, daha kötü ve haşin davranış, akranlarına kendi gücünü göstermek isteme çabası ve olayı görünür hale getirmek amacını taşır. İkinci olarak ise flört esnasında şiddet uygulamanın birer erkeklik gösterisi olduğu, arkadaşları arasında kabul görmek için şiddet uygulaması gerektiğine yönelik inanç ve düşünceler etkili oluyor” şeklinde konuştu.
Flört şiddeti alt boyutlarını; fiziksel flört şiddet, duygusal/sözel flört şiddet ve seksüel/cinsel flört şiddet olarak gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, fiziksel flört şiddette; tırmalamak, tokat atmak, itmek, boğmak, yakmak, dövmek, silahla yaralamak gibi eylemlerin olduğunu, duygusal/sözel flört şiddette; aşağılamak, arkadaşlarının önünde küçük düşürücü davranışlarda bulunmak ya da azarlamak gibi fiziksel bir öğe içirmeyen; ancak karşıdakini psikolojik olarak yaralayan ifadeleri barındırdığını ifade etti. Seksüel/cinsel flört şiddette ise; tecavüz, tecavüz girişimi ve doğum kontrolü ile kürtaj gibi eylemlerin olduğunu katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, şiddete uğrayanların birçoğunun utanma duygusuyla hareket ederek sessiz kaldığını, bunun son derece yanlış bir davranış çeşidi olduğunu vurguladı.
Psikolojik(duygusal) şiddete de değinen misafir konuşmacı “Duygusal şiddet psikolojik temellere dayanan ve güç ilişkisinden kaynaklanan, birey üzerinde (ya da grup üzerinde) görünmez kontrol mekanizmaları kurmayı içeren bir durumdur. Şiddete maruz kalan birey bu durumu içselleştirmekte, hatta durumu normal kendi suçu şeklinde algılamakta ve yardım talebinde bulunmamaktadır” diyerek psikolojik şiddete karşı bireyleri uyardı.
Herkes şiddetin bilinmeyen karanlık sokaklardan geleceğini düşündüğünü; ancak şiddetin yüzde 85’nin tanık kişilerden geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, şiddete uğrayanların; esrar kullanımı, anlık krizler, davranış bozuklukları gibi sağlık sorunlarıyla karşılaştığını söyledi.
Konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e de yer veren Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, “Atatürk; hiçbir hak talebinde bunmayan kadınlara çok önemli haklar verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadınlarının değerini bilmeyen, onlara hak ettiği değeri vermeyen milletlerin ilerleyemeyeceğini söyleyerek, kadınların bir milletin gelişiminde ne denli önemli olduğunu gösterdi.” ifadeleri ile sözlerini sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş adamları yüzde 30 indirimli kullanacak DTSO Üyelerine PTT’den %30 İndirim
YEREL HABERLER İş adamları yüzde 30 indirimli kullanacak DTSO ...
Düzce’de ihracat yüzde 17 arttı
YEREL HABERLER Düzce’de ihracat yüzde 17 arttı
Muncurlu park cazibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Muncurlu park cazibe merkezi olacak
Pandemi denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Pandemi denetimleri devam ediyor
Hafızlık bölge birincisi Düzce’den
YEREL HABERLER Hafızlık bölge birincisi Düzce’den
İl Bağımlılıkla Mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İl Bağımlılıkla Mücadele toplantısı yapıldı
En çok dikişçi aranıyor Düzce’de 404 açık iş başvurusu bulunuyor
YEREL HABERLER En çok dikişçi aranıyor Düzce’de 404 açık iş ...
Kapı imalathanesinde yangın
YEREL HABERLER Kapı imalathanesinde yangın
Refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı: 2’si ağır 4 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla ...
Nikah töreni dönüşünde kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER Nikah töreni dönüşünde kaza: 5 yaralı
66 aday hafızlık icazeti almak için yarıştı
YEREL HABERLER 66 aday hafızlık icazeti almak için yarıştı
Turizm değerlendirme toplantısı online yapıldı
YEREL HABERLER Turizm değerlendirme toplantısı online yapıldı
“Büyük düşün ama dijital düşün”
YEREL HABERLER “Büyük düşün ama dijital düşün”
Kentsel dönüşümün sorunları ve finansmanı konuşuldu
YEREL HABERLER Kentsel dönüşümün sorunları ve finansmanı konuşuldu
Düzcespor ikinci başkanı Korkmaz’dan Özdemir’e ziyaret
YEREL HABERLER Düzcespor ikinci başkanı Korkmaz’dan Özdemir’e ...
Vali Atay, gaziyi evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Atay, gaziyi evinde ziyaret etti
İtfaiyeciler alevlerle, vatandaşlar da video çekebilmek için yarıştı İtfaiyenin yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı 1999 depreminden kalan binalar afet eğitimleri için kullanılıyor
YEREL HABERLER İtfaiyeciler alevlerle, vatandaşlar da video ...
İlçe araçlarına terminalde yer gösterildi Düzce’den ilçelere gidecek olan toplu taşıma araçları terminalden kalkacak
YEREL HABERLER İlçe araçlarına terminalde yer gösterildi Düzce’den ...
Kurallara uyup vaka sayısını sıfırladılar
YEREL HABERLER Kurallara uyup vaka sayısını sıfırladılar
Arıza giderildi, öğrenciler yurtlarına yerleşti
YEREL HABERLER Arıza giderildi, öğrenciler yurtlarına yerleşti
Doğru tuz tüketimini kurdukları standdda anlattılar
YEREL HABERLER Doğru tuz tüketimini kurdukları standdda anlattılar
Motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden kaçtı Kaçan sürücü kazadan 2 saat sonra polise teslim oldu Yaralının ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirdi
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Başkonsolos Zerec, DTSO’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkonsolos Zerec, DTSO’yu ziyaret etti