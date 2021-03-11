– Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü hava sıcaklıklarının düşmesiyle cuma gününden itibaren içerisinde Düzce’nin de bulunduğu 5 il için ‘zirai don’ uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü, 5 il için zirai don uyarısı yaparak vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden başlayarak 14 Mart 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Batı Karadeniz Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük illerinin kıyılarında hafif, iç kesimlerinde ise orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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