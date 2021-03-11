Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Düzce’de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda önüne çıkan köpeğe çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, köpek ise hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde Kuyumcuhaciali Mahallesi 3920 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nerit T. idaresindeki 81 ABP 310 plakalı otomobil, önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda takla attı. Kazada yaralanan Nerit T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan köpek ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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