Karadeniz’de dalgalar sahilleri dövüyor Karadeniz’de dalga boyu 4 metreye ulaştı

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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda Karadeniz’de 4 metrelik dalgalar oluştu.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen dalgalar Karadeniz’de dalga boyunu 4 metreye kadar yükseltti.

Yetkililer fırtına ve dalga nedeniyle sahil kesimlerinden uzak durulmasını istedi.

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