Vali Atay “Vak'alarda azda olsa bir artış söz konusu” Düzce Valisi Cevdet Atay, pazar yerinde denetim yaptı

Korona virüs yoğunluk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Düzce’de Vali Cevdet Atay pazar yerinde denetime çıktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atay son günlerde vak'alarda hafif bir artışın söz konusu olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan konu bazlı tematik denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Korona virüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Düzce’de de denetimler sıklaştırıldı. Son olarak Vali Atay ve beraberindeki heyet, Aziziye Mahallesi’nde kurulan halk pazarında denetime çıktı. Pazar yerinde hem esnafın hem de vatandaşların alınan kararlara uyup uymadığı kontrol edildi.

Denetimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Cevdet Atay, “Pazar yerinde gördüğümüz kadarıyla buradaki vatandaşlarımız kurallara uyuyorlar. Ama dikkat etmemiz gerekiyor. Son günlerde hafif de olsa vak'alarda bir artış söz konusu. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza özellikle sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Lütfen kurallara uyalım yoksa gördüğünüz gibi rengimiz daha da kötüye gidebilir. Her şey bizim elimizde, her şey vatandaşlarımızın elinde lütfen herkes kurallara uysun“ şeklinde konuştu.

Korona virüs vak'a sayısının artış gösterdiği bazı illerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde önlem alınmıştı. Düzce’de de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu İstanbul Caddesi’nde kapanma söz konusu olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Vali Atay, “Şu an öyle bir konu söz konusu değil. Şu an dikkat ediyoruz, uyarıyoruz. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz, esnaflarımızı uyarıyoruz. Amacımız kapatmak ya da tamamen kapanmak değil. Amacımız insanların kurallara uymasını sağlamak ve iş yerlerinin açık olmasını temin etmek“ ifadelerinde bulundu.

