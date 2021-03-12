Düzce’de 2021 yılı üretim ve standardizasyon tatbikatı yapıldı

– Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli İşletme Müdür Yardımcıları ve İşletme Şeflerine yönelik Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü konularını kapsayan hizmet içi eğitim seminerleri düzenlendi.

Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer başkanlığında, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Dr. Seyfettin Kiniş’in sunumunda, Akçakoca İşletme Müdürlüğü Seminer Salonunda, Akçakoca, Düzce, Gölyaka ve Yığılca Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli teknik elemanlarla hizmet içi eğitim seminerleri gerçekleştirildi. Eğitim Seminerlerinde, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Dr. Seyfettin Kiniş tarafından mesire yerlerinin kuruluşlarının nasıl yapılması gerektiği, tescillenen mesire yerlerinin kiralama ve ihale süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususular, ORBİS (Orman Bilgi Sistemi) süreçleri, ormanlarda bulunan odun dışı ürünlerin faydalanma planlılarının hazırlanması ve faydalanma süreçlerinin ne şekilde gerçekleşmesi gerektiği, bal ormanları ve ekoturizm konularında gerekli eğitimler verildi. Verilen eğitimin faydalı olduğu belirtilirken, bu eğitim sayesinde, orman işletme şeflerinin, mesire yerlerinin iş ve işleyişleri, ODÜH envanter planlarının yapımı ve odun dışı ürünlerin üretimi ve satışı hakkında bilgilerini arttırarak daha etkin görev yapacakları ifade edildi.

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