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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 Okula tasarım ve beceri atölyesi açıldı

İHA

9 Okula tasarım ve beceri atölyesi açıldı

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda tasarım ve beceri atölyeleri kurma çalışmaları kapsamında 9 okulda atölyeler açılarak öğrencilerin kullanımına sunuldu.
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 Eğitim vizyonu çerçevesinde okullarda Tasarım ve Beceri atölyeleri kurmaya devam ediyor. Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit atölyeler hakkında yaptığı açıklama da Düzce’de 9 okulda çeşitli atölyelerin yapımlarının tamamlandığını belirterek, "2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde okullarımızda Tasarım ve Beceri atölyeleri kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda; Kaynaşlı Kumluca Ortaokulu, Mehmet Metin İlkokulu ve Cumayeri Ortaokulu'nda Drama ve Eleştirel Düşünce Atölyesi, Gölyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Görsel Sanatlar Atölyesi, Hamiyet Sevil İlk ve Ortaokulu ile 19 Mayıs İlkokulu'nda Müzik Atölyesi, Bahçeköy İlkokulu ve 19 Mayıs İlkokulu'nda Yaşam Becerileri Atölyesi kuruldu. Yeni kurulan atölyelerimiz, öğrencilerimizin kullanımına hazır hale getirildi" dedi.

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