Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, tuz yüklü TIR´ın koyun yüklü TIR´a arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada 10 koyun da telef oldu.
Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Rıfat Hışır idaresindeki 42 J 6382 plakalı tuz yüklü TIR, önünde giden Baki Tunçbilek yönetimindeki koyun yüklü TIR´a arkadan çarptı. Kazada TIR şoförleri yaralandı. Koyun yüklü TIR´ın arkasında bulunan 10 koyun da düşerek telef oldu. Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. TIR´ın kasasının zarar görmesi ile diğer koyunların yola kaçmaması için Karayolları ve polis ekipleri büyük çaba gösterdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası koyunlar başka bir TIR´a yüklendi. Koyunların TIR´a yüklenmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-03-12 12:43:00
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