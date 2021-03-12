TEM’de çarpışan tırlardaki koyunlar telef olmasın diye kesildi Polis ve karayolları ekipleri zarar gören ve can çekişen koyunları kesti

– TEM Otoyolu Düzce geçişinde meydana gelen kaza sonrasında tırın kasasında can çekişen koyunlar, polis ve karayolları ekipleri tarafından kesildi. Kazada 9 koyun telef olurken, 11 koyun da can çekiştiği için kesildi.

TEM Otoyolu Düzce geçişinde 2 tırın karıştığı kaza sonrasında, tırda yüklü olan koyunlar telef oldu. Bazı koyunların can çekiştiğini gören Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, hayvanların sahibini arayarak, koyunların kesilmesi için izin istedi. Hayvan sahiplerinin izni üzerine karayolları ekibi tırın kasasına girerek, can çekişen koyunları kesti.

Tırın içinde bulunan 150 koyundan 9'u kazada telef olurken, 11'i ise kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.