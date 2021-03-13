– Düzce’nin Çilimli ilçesinde son teknoloji ile donatılan ve saatte 74 bin şişe kapasite ile hizmet veren Asya Su, 8 çeşit ürün ile hizmetlerine devam ediyor.

Doğal güzellikler diyarı Düzce’nin bin 160 metre rakımlı, el değmemiş bir doğa ve bitki örtüsüne sahip Kaplandede Zirvesi’nden çıkan doğal kaynak suyu, Gülay Kollektif Şirketi’nce yani Asya su ile vatandaşların hizmetine sunuldu. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı antibakteriyel boru hattıyla yüzde 100 güvenli ve hijyenik bir şekilde tesislerde el değmeden ve doğallığı bozulmadan dolduran Asya Su, 8 farklı çeşidi ile insanların beğenisine sunuldu. 200 ve 200 ml bardak, 0,5 ml, 0,33 ml, 1.5 ml, 5 ml, 19 litre tek kullanımlık ve 19 litre geri dönüşümlü sular ile hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

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