Trafik ekipleri denetime devam ediyor Uygulamadan kaçan sürücüler cezadan kaçamadı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D655 karayolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulama yapan polisleri gören sürücüler ara sokaklara girince trafik ekiplerinden kaçamadı. 56 araç durduran ekipler toplam 24 bin 753 TL para cezası kesti.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D655 karayolu Yığılca Işıklı Kavşak mevkiinde uygulama yaptı. Pandemi kuralları çerçevesinde sürücülerin uyması gereken kurallar ile araç ve sürücülerin trafik yönünden kontrolünü yapan ekipleri gören bazı sürücüler ise ara sokaklara girerek uygulama noktasından kaçmaya çalıştı.

Ancak kaçmaya çalışan sürücüleri ise trafik ekipleri yakaladı. Toplam 56 aracın kontrol edildiği uygulamada ara sokaklara girerek kaçmaya çalışan 18 araç yakalandı. Kaçmaya çalışan 6 ehliyetsiz sürücü ile 1 hacizli araç ve 2 eksikleri bulunduğu için trafikten men edilmiş araç yakalandı. Ayrıca kural ihlali yapan 9 araç sürücüne de cezai işlem uygulayan ekipler toplamda 24 bin 753 TL ceza kesti.

Düzce’de bütün sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğini belirten ekipler, trafik kurallarını ihlal eden araç sahibi ve sürücülere karşı uygulamaların şehrin çeşitli bölgelerinde devam edeceğini belirttiler.

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