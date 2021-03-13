İhbar üzerine durdurulan otomobilden ruhsatsız silah çıktı Kısıtlamayı ihlal ederek dolaşan 4 kişiye toplam 22 bin TL ceza kesildi

Düzce’de Korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan akşam kısıtlamasını ihlal eden otomobil sürücüsünü durduran Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilde bulunan 4 kişiye kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uygularken araçta yaptıkları aramada ise 1 adet ruhsatsız silah ele geçirdiler.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan akşam kısıtlamasını ihlal eden bir otomobil, vatandaşların ihbarı üzerine Düzce şehir merkezinde Cedidiye Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde durduruldu. Otomobilde sürücü ile birlikte 3 kişi daha bulunduğunu belirleyen ekipler, şahısları otomobilden indirerek, şahısların üzerinde ve otomobilde arama yaptı. Otomobilde 1 adet ruhsatsız silah yakalayan ekipler, şahısları ifadelerini almak üzere gözaltına aldı. Ayrıca ekipler, otomobilde bulunan 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden toplamda 13 bin 600 TL ve ruhsatsız silah taşımaktan 6 bin TL ceza uygularken trafik ekipleri de araç ve sürücünün yaptıkları GBT sorgusunda sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirleyerek ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL ceza kestiler. Ayrıca otomobili de detaylı incelemesini yapmak üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

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