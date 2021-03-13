Memur-Sen’den üyeleri için önemli anlaşma

– MemurSen Düzce Şubesi, üyeleri için önemli anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Yapılan son anlaşmada ise İngilizce eğitimi kapsamında üyelere yüzde 60 indirim alındı.

Düzce’de bir çok kurumda yetkili sendika olan MemurSen üyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Üyeler ve yakınları için çalışmalarını sürdüren Düzce MemurSen Başkanı Ömer Faruk Çelebi, bu sefer önemli bir anlaşma imzaladı. Başkan Çelebi, Düzce’de eğitim faaliyetlerine devam eden bir İngilizce kursu ile yüzde 60 indirim anlaşması imzaladı. Buna göre liste fiyatı 10 bin lira olan eğitim ücretleri indirim ile birlikte 4 bin liraya kadar düşecek. Bu önemli anlaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Çelebi, “Düzce’de üyelerimiz için çeşitli çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce bir çok sektörde indirimlerimiz oldu. Bugün İngilizce eğitimi için Emre Sivrikaya ile bir araya geldik. Oturduk görüştük bir anlaşma yapalım dedik. Üyelerimiz ve birinci derecede yakınları için yüzde 60 indirim aldık. Üyelerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.