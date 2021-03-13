Kaynaşlı’da mart ayı deneme sınavı yapıldı

– Kaynaşlı Cumhuriyet Ortaokulu’nda LGS’ye girecek 8. Sınıf öğrencilere yönelik deneme sınavı gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını nedeni ile uzun bir süre sonra okullarda yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler için deneme sınavları da yapılmaya başlandı. Öğretmenler öğrencilerin LGS öncesinde deneme sınavları yapması için kolları sıvadı. Okulda korona virüs tedbirleri alınarak deneme sınavı yapıldı. Her bir öğrenci dezenfektan, hijyen ve maske kurallarına uyarak sınıflara alındı. Kaynaşlı Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğrenciler hazırlanan sınıflarda hocaların bildirmesi sonrasında deneme sınavı gerçekleştirdi. LGS öncesinde deneme sınavına katılan öğrencilerin başarılı puanları ise ilerleyen zamanlarda paylaşılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.