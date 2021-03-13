Kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde uyuşturucu ele geçti



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de polisin denetimi sırasında kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce´de polis ekipleri, D100 karayolunda denetim yaptı. Denetim sırasında uygulama noktasına farlarını kapatarak gelen 81 DH 181 plakalı otomobil, durdurulmak istendi. Ancak sürücü yoluna devam etmek istedi. Durdurulan otomobilin sürücüsü A.H. ve araçta bulunan B.U. gözaltına alındı. B.U.´nun bir suçtan arandığı belirlenirken, otomobilde yapılan aramada, koltuğunun altında 10 gram uyuşturucu madde ele geçti.

Yapılan araştırmada aynı otomobilin 3 gün önce yapılan uygulamada polislerin üzerine sürüldüğü anlaşıldı.

Şüpheliler emniyete götürülürken, otomobil ise otoparka çekildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-03-13 10:58:31



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