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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Çakar öğrencilerin sorularını yanıtladı

İHA

Rektör Çakar öğrencilerin sorularını yanıtladı

Düzce Üniversitesi İş Dünyasında Kadın Topluluğu’nun düzenlediği “Akademisyenlerle Söyleşi” başlıklı etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencinin sorularını yanıtladı.
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen programda, öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerin merak ettiği konular hakkında açıklamalarda bulundu. Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kendisini ve kariyer sürecini anlatarak başladığı programda, kendisine yöneltilen başarınızı neye borçlusunuz sorusuna; çok çalışmaya ve doğru kişilerle karşılaşmaya diyerek açıklamalarda bulundu.

“Olumsuzluklara takılıp kalmayın”
“Kadın yönetici olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?” sorusuna ise; “Kadın yönetici olmamın hiçbir dezavantajını görmedim. Gittiğim her yerde saygı gördüm. Kadın rektör olmanın çok büyük avantajları var. Fikirlerinize ve sözlerinize değer veriyorlar. Olumsuzluklar yaşanabilir; ama fazla büyütmemek lazım. Olumsuzluklara takılıp kaldınız mı kendi enerjinizi tüketirsiniz” diye cevapladı.
Akademisyenliği ve ders anlatmayı çok sevdiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, rektörlük görevinin yanında lisansüstü alanında ders vermeye ve akademik çalışmalar yapmaya devam ettiğini vurguladı.

“Kolaycılığa kaçılmaya başlandı”
“Pandemi sürecinde gerçekleştirilen çevrim içi eğitimi nasıl buluyorsunuz?” sorusuna ise; “Kolaycılığa kaçılmaya başlandığını düşünüyorum” şeklinde yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Okulu özleyenler olsa da, evden dışarı çıkmak istemeyenlerin olduğunu görüyorum. Görüşmelerimiz, toplantılarımız sürüyor biz en kısa zamanda yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz. Uygulamalı dersleri olan öğrencilerimiz var. Bu uygulamaların yapılması lazım” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimizin daha fazla gurur duyacağı bir üniversite konumuna getirmek istiyorum”
“Önümüzdeki beş yıl içerisindeki planlarınız nelerdir?” sorusuna; kütüphane ve sıralamalarla cevap veren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Yeni kütüphane binasının bazı nedenlerden dolayı kısa zamanda bitmemesine karşılık eski kütüphanemizi yenileyerek, yeni salonlar açarak güzel bir görünüme kavuşturduk. Öğrencilerimizin rahat rahat ders çalışacağı, 7/24 açık duran geceleri de sıcak çorba dağıtan bir kütüphane olacak. Sıralamalarda ise; Üniversitemiz dünya sıralamalarında önemli başarılar kazanmaya başladı. Bunu 5 yıl içerisinde on basamak daha yukarı çekmeyi hedefliyorum. Üniversitemizi öğrencilerimizin daha fazla gurur duyacağı bir üniversite konumuna getirmek istiyorum” dedi.

“Sepetinizi doldurun”
Düzce Üniversitesi öğrencilerinden beklentilerini de açıklayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerin en değerli zamanlarını boş geçirmemeleri gerektiğini, ders dışında kurslara, seminerlere katılarak, dil öğrenerek, sepetlerini doldurmalarını ve kendilerini iş dünyasına hazırlamalarını istedi. Abartılmadan eğlencenin de olacağını söyleyen Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, şuanda herkesin birbirinin rakibi durumunda olduğunu ve bunun bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Öğrencilerden kamu mallarını korumalarını gerektiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kurumsal düzene saygı duyulmasının önemini vurgulayarak, kişiye özel düzenlemelerin mümkün olmayacağının altını çizdi.

“Kariyer geliştirme ve mezun izleme merkezimizi takip edin”
“Mezun olan öğrencilere istihdam planınız var mı?” sorusunu da yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kariyer geliştirme ve Mezun İzleme Merkezi’nin olduğunu ve burada eğitimlerin ve etkinliklerin yapıldığını söyledi. Merkezde öğrencilerin, konunun uzmanları tarafından eğitim alma şanslarının olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, merkezin aynı zamanda mezunları da takip ettiğini vurguladı.

“İnsan birey olarak ne kadar kendini yönetebilirse o kadar güçlü olur”
“Kadın şiddetine karşı Üniversitenin yaptıkları nelerdir?” sorusuna ise Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; “Üniversitemizde cinsiyet ayrımı yapılmaz, Birini sırf kadın olduğu için bir konuma getirmek, ona en büyük hakaret demektir. Çünkü böyle bir davranış; sen aslında o makamı hak etmiyorsun, ama sırf kadın olduğun için sana bu görevi verdik gibi bir anlam çıkıyor. Kadınların eğitimine dikkat etmeliyiz, çünkü insan birey olarak ne kadar kendini yönetebilirse o kadar güçlü olur. Siz öğrencilerde ise akran etkileşimini iyi yapmalısınız” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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