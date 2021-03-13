Düzce'de pandemi denetimleri sürüyor

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– Düzce Valisi Cevdet Atay, cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı kentte, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim gerçekleştirdi.

Kısıtlamalar sebebiyle uzun bir süre cumartesi günleri sokağa çıkamayan vatandaşlar, yasakların kalkması ve havanın iyi olmasıyla birlikte dışarıya çıkmaya başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay’da kent genelinde ekiplerle birlikte denetimler gerçekleştirdi. Dinamik denetim modeli kapsamında il müdürlüklerinde yemeiçme yerleri, cadde ve sokaklar denetlendi. Alışveriş merkezleri, iş merkezleri, konfeksiyonlar, ayakkabıcılar gibi işletmelerde tek tek denetlenerek salgınla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.



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