Düzce'de toplu taşıma araçları denetlendi

– Düzce’nin Akçakoca içesinde toplu taşıma araçları ve ticari taksiler polis ekipleri tarafından denetlendi.

Akçakoca Kaymakamlığı tarafından belirlenen 2 trafik ekibi ile birlikte gün boyunca ilçede bulunan özel halk otobüsleri ve ticari taksiler denetlendi. Denetim boyunca önemli bir olumsuzluk görülmezken, eğitici uyarılarda bulunuldu. Kaymakamlık tarafından belirlenen 2 ekip her gün toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetimler yapmaya devam edecek.

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