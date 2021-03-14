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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Atay, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı

İHA

Vali Atay, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı

Düzce Valisi Cevdet Atay, pandemi ile mücadele eden ve özveriyle hastaları iyileştirmek için çaba harcayan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutladı.
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayınlayan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Her meslek kutsaldır ve saygıyı sonuna kadar hak eder. Hekimliğin özünde insana karşılıksız hizmet, şifaya aracılık etme, fedakârlık vardır. Bu nedenle hekimlik mesleğine özel bir anlam yüklenmiştir. Ülkelerin, milletlerin gelişmişliklerinin en önemli göstergelerinden birisi elbette ki sağlıktır. Son yıllarda ülkemiz sağlık alanında elde ettiği başarılarla takdir toplamakta, ayrıca birçok ülkeye de örnek gösterilmektedir. İlimizde, üniversite, kamu, aile hekimlerimiz ve 112 acil serviste çalışan dev bir sağlık ailemiz var. Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeden sonsuz sabır ve üstün bir gayretle çalışan insanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdadına yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, yaşamlarını hayat kurtarmaya vakfetmiş, gayeleri insanı yaşatmak olan hekimlerimiz her türlü övgüye layıktır. Bu düşüncelerle mesleklerini icra ederken şehit düşen sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, sağlıklı bir gelecek için çalışan ahirete irtihal etmiş sağlık çalışanlarını şükranla yad ediyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilinciyle zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin özveri ile mesleğini icra eden tüm sağlık çalışanlarına huzurlu, güvenli ve sağlıklı günler diliyor, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

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