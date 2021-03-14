Uygulamadan kaçmaya çalışan sürücüler, başka ekibe yakalandı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp polisi görünce kaçmaya çalışanlar, kullandıkları güzergahta başka bir ekibe yakalandı.

Kentte polis ekipleri, D-655 karayolu Çamköy mevkiinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik uygulama yaptı. Denetimler sırasında sokağa çıkma izni olmayan sürücüler, polisi görünce ters yönden giderek Kuzey Çevre yoluna saptı. Ancak Kuzey Çevre yolu üzerinde bekleyen başka bir trafik ekibi, kaçan sürücülerin araçlarını durdurdu. Polisler, "Neden ters yöne girerek kaçmaya çalışıyorsunuz?" diye sorarken, izinsiz olarak sokağa çıkan kişilerin bahaneleri ise ceza yazılmasını engelleyemedi. Uygulamadan kaçmaya çalışan 4 sürücüye toplam 7 bin 456 lira ceza yazıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-03-14 14:54:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.