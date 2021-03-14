İl Emniyet Müdürü sağlıkçıları unutmadı

Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, eşi ve beraberindeki çok sayıda polis ile birlikte hastanede görevli sağlık çalışanlarını ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladılar.

14 Mart Tıp Bayramı pandemi kuralları gölgesinde geçen Tıp Bayramında Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve eşi Sevim Akkaplan ile polis ekipleri Atatürk Devlet Hastanesi’nde Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Sağlık çalışanlarına çiçekler veren Akkaplan çifti ve polisler, ayrıca hastaneye tedavi olmaya gelen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Emniyet Müdürümüz Mehmet Ali Akkaplan ve eşi Sevim Akkaplan ile polislerimiz hastanemize gelerek çalışan sağlıkçılarımızın ve doktorlarımızın Tıp Bayramını kutladılar. Ben kendilerine bu nazik düşüncelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün 14 Mart tıp bayramı bütün sağlık çalışanlarımızın günü. Bende bütün sağlık çalışanlarımızın fedakarca yapmış oldukları görevden dolayı teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum. Buradan sağlık çalışanlarımızın fedakarlık yapmaya devam edeceklerini de vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum” dedi.

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