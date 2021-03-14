Tecavüze kalkışan kişiyi bıçaklayarak öldürdü 

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde Ali M., iddiaya göre birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra kendisine cinsel tacizde bulunan Afgan uyruklu Nur Muhammet'i bıçaklayarak öldürdü.
Olay saat 19.00 sıralarında Kaynaşlı´ya bağlı Üçköprü Köyü´nde meydana geldi. Afganlı gençler kaldıkları evde uyuşturucu içtikten sonra iddiaya göre Nur Muhammet, vatandaşı Ali M.´ye cinsel tacizde bulundu. İkili arasında çıkan kavga sırasında Ali M., Nur Muhammet´i göğsünden defalarca bıçakladı. Nur Muhammed, bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber verilmesi üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, Ali M. ile birlikte 8 kişiyi gözaltına alarak Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürdü. Nur Muhammet´in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Kaynaşlı Tezcan SOLMAZ
2021-03-14 20:49:10
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