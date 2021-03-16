Konteynerlara özel solüsyonlu temizlik

– Düzce Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarını düzenli olarak yıkayıp dezenfekte ediyor.
Pandemi sürecinde caddesokak ve durakları köpüklü su ile yıkama çalışmalarını sıklaştıran Düzce Belediyesi, normalleşme sürecinde de hijyen çalışmalarını ihmal etmiyor. Sabah saatlerindeki sakinliği fırsat bilen ekipler, otobüs duraklarını önce köpüklü su ile yıkayıp temizledikten sonra dezenfeksiyon yapıyor. Duraklarının temizliğini yapan ekipler, bir yandan da cadde ve sokakları da köpüklü su ile yıkayarak şehrin temizliğini sağlıyor. Aynı zamanda ekipler, çöp konteynırları için de özel solüsyon kullanarak temizlik ve dezenfekte işlemini uyguluyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.