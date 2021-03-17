Başkan Koloğlu Kent Konseyinde projelerini anlattı

– Düzce’nin Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen Kent Konseyi toplantısında ilçe halkına projeleri ve yapmak istedikleri konusunda bilgiler verdi.

Tüm Dünya’yı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan korona virüs salgını birçok alanda yatırımların yarım kalmasına neden olurken, Cumayeri’nde proje ve yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu önümüzde ki aylarda başlayacak olan ve ilçeye yapmak istediği projeler konusunda Cumayeri Kent Konseyi üyelerine bilgiler verdi.

İlçede yapılması düşünülen mesire alanları, küçük sanayi sitesi, viyadük ve otopark konularında bilgiler veren Koloğlu öncelikle projelerin hayata geçirilmesi için birlik ve beraberlik olmasının şart olduğunu vurguladı.

İlçede yapılan çalışmaların basit ve günübirlik çalışmalar olmadığını söyleyen Koloğlu, “Projelerimizi çok önemsiyoruz. İlçemizi Düzce’nin en güzel ve en gözde ilçesi yapmak için imkanlarımız çerçevesinde harekete geçtik. Öncelik ilçe halkımızın en güzel Cumayeri’nde yaşamasını sağlamak ancak ilçemize gelecek misafirlerimizin de turizm konusunda rahat edebilmesini de sağlamamız gerekiyor. Bu kapsamda biz çalışmalarımız sırasında buraya dikiş atmayacağız, cerrahi operasyon yapacağız. Biz derinlemesine düşünüyoruz. Bizim Cumayeri ile ilgili güzel hayallerimiz var. Bizim Cumayeri olarak bir ve beraber olmamız gerekiyor” dedi.

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