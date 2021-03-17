Polis, kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirlerini otomobilin tekerine ateş ederek yakaladı (2)- Yeniden

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, kente uyuşturucu getiren şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobil, polis tarafından lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Kaçmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 100 bin TL olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul´dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, D-655 Karayolu Beyciler mevkiinde önlem alan polis, kontrol noktalarından serbestçe geçmek için önüne bir gazete dağıtım şirketinin sahte evraklarını koyan 34 TR 7437 plakalı otomobile `dur´ ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayınca polis aracın lastiklerine ateş etti. Lastiği patlayan aracın sürücü, yaklaşık 100 metre sonra durmak zorunda kaldı. Bir benzin istasyonunun önünde araçtan inerek kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olduğu değerlendirilen metamfetamin ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-03-17 12:31:43



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