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İş yerinde yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 112 personellerine para cezası

DHA

İş yerinde yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 112 personellerine para cezası


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde bulunan 112 Acil yardım istasyonunda görevli iki sağlık personelinin, kamuya ait bilgisayarlardan yasa dışı bahis oynadıkları ve bu sebeple vakalara geç kaldıkları tespit edildi. İki personel hakkında idari para cezası uygulandı, savcılık da Düzce Valiliği'nden soruşturma izni talep etti.
Akçakoca İlçesi 2 Nolu Acil yardım istasyonunda çalışan Acil Tıp Teknisyeni A.Ç., Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı´na şikayette bulunarak aynı istasyonda görevli olan ve kendisi ile aynı görevi yapan Ç.E. ve S.A.´nın, Sağlık Bakanlığı´nın iş ve işlemleri için istasyona tahsis edilen ve ortak alanda bulunan bilgisayardan, devletin imkanlarını kendi çıkarları için kullanarak bahis sitelerinde at yarışı ve bahis oynadıklarını söyledi. A.Ç., bu kişilerin 24 saatlik nöbet mesailerinin büyük bölümünü kumar sitelerinde geçirdiklerini, bahis sitelerine para yatırma işlemi sırasında vaka çıkması durumunda vakaya çıkma sürelerini uzattıklarını ve bu durumun vatandaşları mağdur ettiğini iddia etti. Şikayette, iki şahsın Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından yasaklanan yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerine girdiği, bu sitelere giriş sırasında ortak kullanılan bilgisayarlarda çıkan virüslü reklamlarda cinsel içerikli temalar bulunduğu ve bu durumun aynı istasyonda çalışan diğer kadınları rahatsız ettiği öne sürüldü. 
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 2 avukat ile 1 araştırmacının yaptıkları incelemede, 2 acil tıp teknisyenin defalarca yasa dışı bahis sitelerine girdiği tespit edildi. Personele idari para cezası uygulandı.
Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddialar üzerine başlattığı soruşturmanın devam edebilmesi için Düzce Valiliği'nden soruşturma izni talep etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ
2021-03-17 12:35:00

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