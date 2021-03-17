Sahilde kaybolan yaşlı adam aranıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde dün gece gittiği sahilde kaybolan Ahmet Yiğit (74) için hem karada hem de denizde arama çalışması başlatıldı.

Akçakoca ilçesi DSİ mevkiinde dün akşam saatlerinde Ahmet Yiğit kayboldu. Yiğit'i bulmak için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ahmet Yiğit'e ait eşyalar sahilde bulunurken, bölgedeki fabrikanın güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Yapılan incelemede Yiğit'in denize doğru gittiği görüldü. Denize girdiği düşünülen Ahmet Yiğit için arama çalışması başlatıldı. Akçakoca Jandarma Komutanlığı ekipleri, dalgıçlarla birlikte denizde ve sahilde arama çalışması yürütüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN

2021-03-17 15:41:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.