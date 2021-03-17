Düzce’de 1 köy karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de 1 köy karantinaya alındı

İHA

Düzce’de 1 köy karantinaya alındı

Düzce’nin Merkez ilçesine bağlı Kurtsuyu Köyü artan korona virüs vakaları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alındı.
Düzce Merkez ilçeye bağlı Kurtsuyu Köyü’nde artan korona virüs vakaları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu’nu kararıyla köye giriş ve çıkışlar 10 süreyle sınırlandırıldı. Köye giriş çıkışlar jandarma kontrolünde yapılıyor.
Düzce Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Covid19 vaka ve temaslı sayılarının yüksek olması, Covid19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla tedbiren; Kurtsuyu Köyü sınırlarından karayolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 12.00'dan 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 21.00' a kadar 10 günlük bir süre için geçici olarak sınırlandırılmasına, istisnai durum olarak; çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan yada işyeri sahiplerinin bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi vs.) belgelerini ibraz etmek şartı ile, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle geliş/gidiş yapabilmesine, yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte uygun görülmesi halinde, İl merkezinde seyahat izin kurulundan, ilçede ise Kaymakamlıktan izin alınarak gidiş geliş yapmasına, köyde yaşayan kişilerin bu süre içerisinde ev izolasyonuna alınmasına ve temel gıda ihtiyaçlarının para alışverişi ve temastan kaçınılarak Vefa Sosyal Destek Ekiplerince yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahilde kaybolan yaşlı adam aranıyor
YEREL HABERLER Sahilde kaybolan yaşlı adam aranıyor
Düzce´de mutasyonlu virüsün görüldüğü köye giriş çıkışlar yasaklandı
YEREL HABERLER Düzce´de mutasyonlu virüsün görüldüğü köye giriş ...
Denizde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Denizde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması ...
İş yerinde yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 112 personellerine para cezası
YEREL HABERLER İş yerinde yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 112 ...
Polis, kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirlerini otomobilin tekerine ateş ederek yakaladı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Polis, kaçmaya çalışan uyuşturucu ...
Polis, kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirlerini otomobilin tekerini ateş ederek yakaladı
YEREL HABERLER Polis, kaçmaya çalışan uyuşturucu ...
Vali Atay: Maalesef plakamızı yakaladık, vakalar 81’e geldi Atay: Bu artışı sağlayan vatandaşlarımız, düşürmesi içinde kurallara uyması gereken vatandaşlarımız
YEREL HABERLER Vali Atay: Maalesef plakamızı yakaladık, vakalar 81’e ...
Madalya için değil yardım için ağır kaldırdılar Halterciler ihtiyacı olanlar için yardım malzemelerini kaldırdılar İhtiyaç sahibi aileler için eşya ve okul harçlıklarını bağışladılar
YEREL HABERLER Madalya için değil yardım için ağır ...
Piyasa değeri 100 bin lira olan uyuşturucu ile yakalandılar Sahte basın kartı ile şehir şehir geziyorlarmış Polislerin aramasından geçmemek için ‘basın’ kartı kamuflesi yaptılar
YEREL HABERLER Piyasa değeri 100 bin lira olan uyuşturucu ile ...
Başkan Koloğlu Kent Konseyinde projelerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Koloğlu Kent Konseyinde projelerini anlattı
Uğur Okulları bursluluk sınavı yapılacak
YEREL HABERLER Uğur Okulları bursluluk sınavı yapılacak
Bir dönem revaçta olan at arabaları unutulmaya yüz tuttu
YEREL HABERLER Bir dönem revaçta olan at arabaları unutulmaya yüz ...
Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'a hapis cezası
YEREL HABERLER Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'a hapis cezası
Turp yüklü tırın lastikleri yandı
YEREL HABERLER Turp yüklü tırın lastikleri yandı
TIR'ın lastiklerinde başlayan yangın dorseyi sardı, 1 ton turp zarar gördü
YEREL HABERLER TIR'ın lastiklerinde başlayan yangın dorseyi sardı, 1 ...
Ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu
Sporcu atölyesi projesi başladı
YEREL HABERLER Sporcu atölyesi projesi başladı
Üstün gayret sonrasında yılın personeli seçildi
YEREL HABERLER Üstün gayret sonrasında yılın personeli seçildi
Belediye’den hayvan koruma görevlisi eğitimi
YEREL HABERLER Belediye’den hayvan koruma görevlisi eğitimi
Yüzme bilmeyen kalmasın projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Yüzme bilmeyen kalmasın projesi devam ediyor
77 aday itfaiye eri olabilmek için yarıştı
YEREL HABERLER 77 aday itfaiye eri olabilmek için yarıştı
Düzceli sporcu Dünya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Düzceli sporcu Dünya şampiyonu oldu
Konteynerlara özel solüsyonlu temizlik
YEREL HABERLER Konteynerlara özel solüsyonlu temizlik
Eşini boğazını kesip öldürdükten sonra intihar etti/ Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Eşini boğazını kesip öldürdükten sonra intihar etti/ ...