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Düzce’de deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı 6,2 büyüklüğünde olabilecek deprem için tatbikat yapıldı Binada mahsur kalanlar kurtarma ekipleri tarafından uzun süren uğraşlar sonrası kurtarıldı

İHA

Düzce’de deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı 6,2 büyüklüğünde olabilecek deprem için tatbikat yapıldı Binada mahsur kalanlar kurtarma ekipleri tarafından uzun süren uğraşlar sonrası kurtarıldı

– Düzce’de 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında binada mahsur kalanlar arama kurtarma ekipleri tarafından uzun süren uğraşlar sonrasında kurtarıldı. Vali Atay “Masa başı tatbikatı sonrası sahada kurtarma çalışmalarını takip ediyoruz. Bu sayede depreme ne kadar hazırız bunu göreceğiz” dedi.
17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde iki büyük deprem afeti yaşamış olan Düzce’de deprem tatbikatı yapıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında gerçekleştirilen tatbikat ilk önce masa başında yapıldı. Ardından ise sahada uygulaması gerçekleşti.
Senaryoya göre Merkez üstü Gölormanı köyünde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında yıkılan bir binadan yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı. Depremde sırasında çıkan yangını Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri söndürürken, AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), Ulusal Keşif Arama Kurtarma Derneği (UKSAR) ve Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) bina içinde mahsur kalanları kurtardı. Kurtarılan yaralılar binadan halatlarla çıkartıldı.
Düzce Valisi Cevdet Atay, masa başı tatbikatının ardından alana gelerek çalışmaları yakından takip etti. Vali Atay, “İlimiz Gölormanı köyü mevki'inde bu saatlerde 6,2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu var sayarak önce masa başı tatbikatı yaptık. 26 tane çalışma gurubundaki arkadaşlarımızla bir araya geldik. Planlarımızı gözden geçirdik. Sahada kurtarma çalışmalarını yerinden takip ediyoruz. 120’e yakın hem gönüllü hem de kamu çalışına kurtarma ekibi tatbikata katıldı. Yapılan bu çalışma ile depreme ne kadar hazırlıklıyız bunu göreceğiz” dedi.
Yaklaşık 2 saat süren kurtarma tatbikatı başarılı bir şekilde son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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