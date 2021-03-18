Gençler, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde sokağa indi farkındalık çalışması yaptı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de bir grup genç 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sokakta durdurdukları vatandaşlara şiir okuyup, Çanakkale Zaferi ve şehitlerini hatırlatmak için farkındalık çalışması yaptı.

Kentte bir grup genç, 18 Mart Çanakkale Zaferi´nin 106'ncı yıl dönümü ve şehitleri anma günü için sokaklara çıktı. Çanakkale savaşında kullanılan asker üniformaları ile kadınların yöresel kıyafetlerini giyen gençler, kentin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi´nde vatandaşları durdurarak hem şiir okudu hem de Çanakkale Savaşları´nda şehit olan askerlerin unutulmamasını istedi.

Gençler, "Bizi tanıdınız mı? Ben Mehmet, kınalı Hasan, Ben şehit Ahmet´in annesi, ben şehit Mustafa´nın eşiyim. Bizi unuttunuz mu? Bizleri unutmayın. Şehitlerimizi unutmayın" sözleriyle Düzcelilere seslendi. Sokakta yabancı uyruklu kişilerin de anlatılanları ilgiyle dinlediği görüldü.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-03-18 11:36:27



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