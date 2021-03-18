Mahsur kalan 3 genç, köylüler tarafından 7 saat sonra kurtarıldı

Düzce'den Abant yaylasına gitmek için akşam saatlerinde yola çıkan 3 kişi, araçlarının kara saplanması sebebiyle yayla yolu üzerinde mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle izleri kaybolan 3 genç, telefonla ulaştıkları köylüler tarafından 7 saat sonra kurtarıldı.

Düzce'den Bolu Abant'a yayla yollarından gitmek için yola çıkan Gölkan Aykut, Muhammed Gezer ve Asiye Gezer isimli 3 genç, Topuk Yaylası'na çıktıktan sonra buradan Abant'a geçmeye karar verdi. Gençlerin içinde bulunduğu araç, dün akşam saat 17.30 sıralarında Sinekli Yaylası mevkiine geldiği sırada kara saplandı. Mahsur kalan gençler durumu güvenlik güçleri ve Düzce AFAD İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gençler, AFAD ekiplerinden köylülerin telefon numarasını alarak, onlarla irtibat kurdu.



"Her yerde ayılar var"

Telefonun kamerasıyla mahsur kaldıkları anı görüntüleyen Gölkan Aykut, "Topuk Yaylası’ndan, Abant Gölü’ne giderken aracımızla yolda mahsur kaldık. Akçam üstü saat 17.30 gibi buradaydık. Saat gece 01.00’a yaklaştı halen buradayız. Tipi var, aracımız arazi aracı olmasına rağmen gitmiyor. Şehir merkezine inmeye çalıştık inemedik. Her yerde ayılar var, bizi takip ettiler. Kar gittikçe şiddetini arttırıyor. Henüz bizi bulamadılar. Aracımız kara saplandı çıkamıyoruz. 7 saattir buradayız. Mazotumuz azaldı bitmek üzere. Şarjlarımız da bitiyor. Kötü durumdayız. Emniyet güçlerine haber verdik. Kurtarılmayı bekliyoruz" dedi.

Gece saat 01.30 sıralarında köylüler tarafından traktör yardımıyla kurtulan gençler, şehir merkezine getirildi.

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