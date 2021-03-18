Düzce'de 1.sınıf öğrencisi pencereden düştü 1. Sınıf öğrencisi çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi

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– Düzce Namık Kemal İlkokulun penceresinden kilit parke kaplı zemine düşen ilkokul 1. sınıf öğrencisi yaralandı.

Düzce’nin Kültür Mahallesinde bulunan Namık Kemal İlkokulu'nda öğrenim gören 1.sınıf öğrencisi A. S. V. teneffüste olduğu esnada zemin katta bulunan sınıfının penceresinden dengesini kaybederek yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düştü.

Yaralanan öğrenciyi fark eden görevliler durumu sağlık ekiplerine haber verdiler.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciyi ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı öğrencinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de hastaneye giderek öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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