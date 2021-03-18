Otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı

35 bina 60 hane kül oldu! Köy 3'üncü kez yandı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilin sürücüsü Ayla Kurt yaralandı. Kurt, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Karaca Mahallesi´nde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Ayla Kurt yönetimindeki 81 DG 200 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Karaca Deresi´ne uçtu. Yardıma koşan çevredekiler, yaralanan sürücü Ayla Kurt'u bulunduğu yerden çıkarttı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Ayla Kurt, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-03-18 15:51:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.