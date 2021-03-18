Başkan Faruk Özlü İzmir’de

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İzmir’de çeşitli temaslarda bulundu.

Başkan Dr. Faruk Özlü, İzmir’de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Özlü ilk olarak AK Parti İzmir İl Başkanlığı ziyaretinde bulundu. Sonrasında çeşitli temaslarda bulunan Özlü İzmir Ticaret Odası'nda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Siyasal Iletisim ve Tanıtım Uzmanı Binali Kılıç ile birlikte İzmir Ticaret Borsası Yönetimi'ni ziyaret etti. İzmir Tarım Teknolojileri Merkezi projesinin çalışma modeli ve güncel durumu hakkında bilgi paylaşımında bulunup görüşlerini paylaştı.

Özlü “İzmir, Bakanlığım döneminde çok sık ziyaret ettiğim illerimizin başında gelir. Teknoloji Üssü İzmir Projesi ile Mega Endüstri Bölgesi Projesi İzmir için üzerinde çalıştığımız iki önemli proje idi. Türk Koster Filosunun Yenilenmesi Projesi Protokolünü de Başbakanımız Binali Yıldırım'ın huzurlarında İzmir’de imzalamıştık. İzmir, Tarım, Sanayi, Turizm ve Ticarette büyük bir potansiyele sahip. İzmir'in geleceği çok aydınlık" dedi.

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