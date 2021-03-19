Düzce’de üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor

Düzce Belediyesi, zorlu pandemi koşullarına rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Birçok cadde ve sokakta kaldırım çalışması yürüten ekipler hem vatandaştan hem de muhtarlardan tam not alıyor.

Düzce Belediyesi, şehrin dört bir yanında kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kampüs bölgesinde beton çalışmalarını tamamlayan ekipler diğer mahallelerde de eş zamanlı olarak kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Azmimilli Mahallesi ile Aydınpınar Caddesi arasındaki Cevdet Komit Caddesi üzerinde yolun her iki yönünde, bin 200 metre doğaltaş kaldırım yenileme ve düzenleme çalışması yürüttü.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, daha önce Düzce Üniversitesi Hastane Kavşağı ile öğrenci yurtları arasında da çalışma başlatarak öğrencilerin daha rahat ve güvenli şekilde yürüyerek okullarına ulaşmasını sağlayacak beton kaldırım çalışması yaptı.

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