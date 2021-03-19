Sen de mi uşak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde kontrolden çıkıp refüje çarparak yolun ortasına savrulan otomobile, arkadan gelen TIR çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Zuhal Turhan ile annesi Dursine Canbazoğlu yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Düzce geçişi Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Zuhal Turhan yönetimindeki 41 H 1836 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra orta şeride savruldu. Bu sırada arkadan gelen Halim Arıca yönetimindeki 44 ABP 881 plakalı TIR, otomobile çarptı. Kazada Zuhal Turhan ve yanındaki annesi Dursine Canbazoğlu (64) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü ve annesi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Anne ve kızı ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-03-19 16:04:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.