Kozmetik hammaddesi yüklü kamyonda korkutan yangın

Sen de mi uşak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– DüzceSakarya il sınırı TEM otoyolunda kozmetik hammaddesi yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, TEM Otoyolu DüzceSakarya il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Düzce’ye seyir halinde olan Ceyhan Y. idaresindeki 81 BM 448 plakalı kozmetik hammadde yüklü Askam marka kamyonunun motor kısmında bir anda yangın çıktı. Dumanı gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Sakarya ve Düzce’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeni ile TEM otoyolu Ankara istikameti tek şeritten verilirken, AFAD ekipleri de tedbir amaçlı bölgeye geldi. Aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.