Dezavantajlı öğrencilere 3. destek paketi

– Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından Düzce’de ki dezavantajlı öğrencilere yönelik 3. destek paketi dağıtımı başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımların olduğu sorular, Düzce Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından, 8. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler için basım işlemi yapıldıktan sonra öğrencilere ulaştırılmak üzere ilgili ilçe ve okul yöneticilerine teslim edildi. Düzce Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından 8. Sınıf Şubat ve Mart ayı örnek sorularını içeren 2 bin 250 adet fasikül öğrencilere ulaştırılmaya devam ediyor. Dezavantajlı öğrencilere dağıtılan ve 3. Kez gönderilen paketlerin ilerleyen zamanlarda devam edeceği öğrenilirken, tüm öğrencilerin dahil olacağı sınav öncesinde başarılar dilendi.

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