Marmara bölge birincisi Düzce’den

Türkiye yağışlara teslim! Sağanak ve kar var

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– Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl Türkiye geneli Kur'an kursları arası düzenlenen 'Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nın "Marmara Bölge Finali" yapıldı. Yarışmada bölge birincisi Düzce’den Ayşe Sümeyye Keskin oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi gerçekleştirilen bölge finalinde, illerinde birinci olan hafızlar, bölge birinciliği için ter döktü. Komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucu yarışmaya Düzce’yi temsilen katılan 15 Temmuz Kız Kur’an Kursu öğrencisi Ayşe Sümeyye Keskin birinci oldu. Bölge birincisi olan Keskin, 31 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

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