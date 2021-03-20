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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de silvikültür uygulamaları yapıldı

İHA

Düzce'de silvikültür uygulamaları yapıldı

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2021 yılı Silvikültür programında bulunan, sıklık bakımı ve ilk aralama bakımları yapılan sahalarda, Düzce ve Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü teknik elemanlarının katıldığı eğitim amaçlı uygulama yapıldı.
Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Şahiner başkanlığında gerçekleşen tatbikata Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan, Silvikültür Şube Mühendisleri, Düzce ve Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işletme müdür yardımcıları ve işletme şefleri katıldı.
İlk olarak Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Düzce Orman İşletme Şefliği 87 nolu bölmede yapraklı türlerde ilk aralama çalışmalarında, ne tür uygulamalar yapılacağı anlatıldı. İşletme şefleri tarafından seçilen bireylere yapılan müdahale şekli ve uygunluğu değerlendirildi.
Daha sonra Darıyeri Orman İşletme Şefliğinde bulunan 62 nolu bölmede 2020 yılında sıklık bakımı çalışması tamamlanan deneme alanına gidilerek yapraklı ve ibreli türlerde müdahaleler konusunda bilgiler verildi. Son olarak genç meşcere bakımı yapılan silvikültür konularındaki teknik müdahaleler hakkında bilgiler verilerek tatbikat sona erdirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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