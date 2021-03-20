Milli Eğitim Müdürü Yiğit, Farabi Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Bahçeşehir Bölgesinde bulunan Farabi Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Korona virüs salgını sonrasında yüz yüze eğitime başlayan 12. Sınıf öğrencilerine İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ziyaretlerini sürdürüyor. Yiğit son olarak Farabi Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Eğitim öğretim faaliyetleri ve sınav hazırlıkları hakkında öğretmenlerden ve okul yöneticilerinden bilgi alan Yiğit, öğrencilerle de sohbet etti. Öğrencilerin kullanacağı ortak alanları ve sınıfları inceleyen Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, öğrencilere maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ile ilgili hatırlatmalarda da bulundu. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine destek sağlayan kitap okuma alışkanlığına da değinen Yiğit, “Müdürlüğümüz tarafından başlatılan "Öğretmenim Yanı Başımda Kitabım Başucumda" kitap okuma projesi kapsamında her akşam saat 20.00'de öğrencilerimizi aileleri ile birlikte kitap okumaya davet ediyorum. Uzaktan eğitim sürecindeki gayretleri ve sabırları için okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Okullarımız, öğrencilerimizle daha güzel” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.