Öğrenciler Uğurlu olmak için yarışacak Özel Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi Kurucusu Sarıgül, “Pandemi sürecinin bitmesi öğretmenlerimizi mutlu edecek”

Öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmelerine imkan tanıyan ve 20212022 eğitim öğretim dönemi için Uğur Okullarında burs olanağı sağlayacak. Uğur Bursluluk Sınavı, Türkiye genelinde 2526 Mart 2021 tarihlerinde okullarda yüz yüze gerçekleştirilecek.

Uğur Okulları'nın her yıl düzenlediği bursluluk sınavı 2526 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Okullarda, pandemi kuralları çerçevesinde yüz yüze düzenlenecek sınavı, Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak.



Öğrenciler başarı dilimine göre burs alacaklar

Sınava katılan öğrenciler başarı oranlarına göre yüzde 100'e varan eğitim bursu kazanma şansı yakalayacak. Türkiye genelindeki Uğur Okullarında, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek Uğur Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre öğrenciler, sınava girdikleri okulların burs kontenjanı kapsamında burslu okuma şansı elde edecek, öğrencileri için düzenlenecek sınav, toplam 60 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 100 dakika olacak.

Sınavla ilgili bilgiler veren Özel Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi Kurucusu Gökhan Sarıgül, "Uğur Okulları olarak her yıl yaptığımız bursluluk sınavının bu yılki ayağını 2526 Mart tarihinde yapacağız. 25 Mart’ta 8910. sınıf öğrencilerimize, 26 Mart’ta ise 11. sınıf öğrencilerimize sınavımızı yapacağız. Bu sınavlarda bursluluk dediğimiz zaman insanların aklına hep vakıf okullarında yüzde yüz burs her öğrenciye verilir, bizim okulumuzda ise başarılı olan belirli bir derecenin üzerindeki öğrencilerimize bu bursluluklar verilir. Burada şunu belirtmek lazım. Bu senenin farklı bir yanı var. Bir pandemi sürecinden çıkıp normalleşme sürecine girdiğimiz şu günlerde öğrencilerimizi ödüllendirmek, en azından onlara okulumuzu tanıtmak için bu sınavı düzenliyoruz” dedi.



“Online eğitim sonuçları 12 sene sonra ortaya çıkacak”

Sarıgül, pandemi döneminde hayata geçirilen online eğitimin ile ilgili olarak “Pandemi sürecinin öğrencilerimiz üzerindeki etkisini gördük. Hepimiz biliyoruz. Ancak ben bunu şöyle ifade edeyim. Bu süreci şu an sıcağı sıcağına pek anlamıyoruz. Bu süreç Türk Milli Eğitim sistemi içerisinde 12 sene içinde neler olduğunu nasıl bir yol haritası izlendiğini gösterecektir. Burada da öğrencilerimizi hem akademik olarak geliştiren, üniversite sistemine hazırlayan hem de onları hayata hazırlayan okulları çok iyi sıçrama yapacağını düşünüyorum. Okulumuzun temel prensiplerinden birisi de odur zaten. Bu süre içerisinde öğrencilerimiz hem bu pandemi sürecinin etkilerini en aza indirerek hem de üniversite sınavına iyi bir dereceyle yönlenebilmeleri için bu bir adım. Bundan sonraki süreci de hep birlikte göreceğiz” diye konuştu



“Özel Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi online eğitimde Türkiye’nin sayılı okullarından”

Sarıgül, Özel Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi’nin Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasından önce altyapı olarak online eğitime hazır olduğunu belirterek “Süreç içerisinde 19 Mart’ta tanıştık biz online eğitim ile. Bakanımızın Cuma günü yaptığı açıklamanın ardından biz Pazartesi günü eğitimimize online olarak başladık ki bu konuda Özel Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi olarak sayılı okullardan birisi olduğumuzu düşünüyorum bu noktada. Milli Eğitim’de bu sistemin oturup hizmete girmesi 1 – 1,5 ayı bulmuştu. Sistemin alt yapısı bizde olduğu için Cuma günü sistemin bütün kontrollerini yapıp Pazartesi günü hayata geçirmiştik. Online eğitim deyince açmak lazım. Şu an yapılan online eğitimler öğrenci ile öğretmeni buluşturmadır. Burada eğitim farklıdır. Öğrenciyi sıkmadan, öğrenciyi sıcak tutarak, veliyi sıcak tutarak sistemin içinde tutmanız gerekiyor. Burada öğrenci ve veli takibinin çok iyi olması gerekiyor. Bu süreçte öğrenci zaten evde, dışarı çıkamıyor. Zor psikoloji de ki öğrenciyi eğlendirerek, sıkmadan düzeyli bir eğitim yapılması gerekiyor. Bunu da okulumuzda 1 yıldır başarı ile sürdürdüğümüzü düşünüyorum. Burada asıl mesele online dediğimiz sistemin yansımaları benim tahminim birkaç yıl içerisinde kendini gösterecek. İlkokul 1’e başlayan öğrencilerin 4. sınıfa gelinceye kadar, Ortaokul 5’e başlayan öğrencilerin 8. sınıfa gelinceye kadar hatta 12. sınıfa gelinceye kadar sürecek. Bunu engellemenin en güzel yolu da Bunu engellemenin en güzel yolu da tabiî ki de devlet okullarımızda yapılan çok iyi eğitim modellemeleri, EBA’nın desteklemesi çok iyi olmasına rağmen öğrencilerimiz ne yaparsanız yapın özel sektöre ihtiyaç duymaktadır. Bu özel sektöre ihtiyaçta kaliteli okullarda, kaliteli bir eğitim ile disiplinli bir eğitim ile yapılmak zorundadır. Bundan sonraki süreçte ki bunu pandemi sürecinde gördük birçok özel okulun kepenk kapatması, kaliteli özel okullara olan eğilimi göstermektedir. Ben özellikle velilerimizden de şunu rica ediyorum. Hangi özel okul olursa olsun. İşin rakamsal boyutuna bakarak, orası düşük oraya verelim mantığı ile öğrencilerimize iyi eğitim aldıramayız. Eğer biz bir şey istiyorsak hem kaliteli ki karşı tar5aftan bunu istemeliyiz, bunu maddi rakamlara dökmeden istediğimiz okula alabiliriz. Bu süreçten sonra ben özel okullara daha fazla rağbet olacağını düşünüyorum. Bizde eğitimlerimize muhtemelen 1 Ağustos itibariyle zaten başlayacağız. Çünkü online eğitimde geri kalan öğrencilerimizin takviyelerinin yapılması gerekiyor. Bu zamana kadar da bursluluk sınavımız sonrasında öğrenci kayıtlarımızın da artacağını düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.



“Yüzyüze eğitimin başlaması öğretmenlerimizi mutlu edecek"

Pandemi sürecinde online eğitim nedeniyle okullarına hasret kalan öğrencilerin de okula özlem duyduklarını ancak yaptıkları çalışmalarla öğrencilerini okulla zaman zaman buluşturduklarını belirten Sarıgül, yüz yüze eğitimin başlayıp öğrencilerin okula gelmesiyle birlikte öğretmenlerin mutlu olacaklarını işaret ederek “Öğrencilerimizle olan diyaloglarımız seri şekilde devam ettiği için öğrenciler burada olmasa da öğrencilerimiz ile ekran karşısında sürekli buluştuk. Burada önemli olan o sınıf ortamında o öğrencinin öğretmeni ile göz göze bakabilmesi, öğrencinin okula gelmesi, okulda sıraya girmesi bizim eğitimci, öğretmen olarak arzuladığımız şeyler. Zaten şu an 12. sınıflarımız DYK kurslarına devam ederken şu an yüz yüze eğitimlerine başladılar. Ara grup öğrencilerimizde yazılılarına gelerek bu süreci tamamlıyorlar. Bu süreç eğitimcilerde hayal oluşturdu. Öğrencilerin okula gelmesi, okulun bahçesinde sıraya girmesi beni çok duygulandırıyor. Öğrencilerimiz okuluna geldiği ve yüz yüze eğitimler tam olarak başladığı takdirde biz öğretmenler olarak çok mutlu olacağız. Bende matematik öğretmeni olduğum için aynı zamanda hem öğretmenim, hem babayım hem de okul sahibiyim. Bununla beraberde herkesin ne istediğini biliyorum. Öğrencilerimiz geldiği takdirde çok mutlu olacağız ama 1 Ağustos yeniden normalleşme süreci ile beraber önümüzdeki yıl her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

